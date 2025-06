Como ubriaco al Pronto soccorso | finisce per derubare un infermiere

Una storia sorprendente e inquietante quella di un uomo ubriaco al pronto soccorso che, dopo essere stato dimesso, torna sui suoi passi per commettere un gesto ignobile. La sua azzardata scelta di intrufolarsi in un’area riservata e derubare un infermiere ha portato all’arresto e alla condanna immediata. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze in ospedale.

Como – È finito in Pronto soccorso ubriaco, è stato dimesso è si è accorto che non aveva più lo zaino, così è ritornato in ospedale e si è intrufolato in un’area riservata, rubando il portafogli di un infermiere. Hatem Jebali, tunisino di 48 anni senza fissa dimora e con una lunga lista di alias, è stato arrestato per furto aggravato, e processato per direttissimo ieri mattina, dove ha patteggiato 4 mesi di reclusione, e l’espulsione dall’Italia. L’intervento della pattuglia della Squadra Volante all’ospedale Valduce di Como, risale a domenica mattina verso le 11, dove era stato segnalato il furto di un portafogli di un infermiere: è stato lui stesso a indicare agli agenti Jebali, che non si era allontanato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, ubriaco al Pronto soccorso: finisce per derubare un infermiere

In questa notizia si parla di: como - ubriaco - pronto - soccorso

Un ubriaco di 15 anni che lancia bottiglie in piazza Volta e bivacchi in stazione: cosa è successo nella notte a Como - Nella notte a Como, interventi intensi della polizia hanno contrastato il degrado urbano. Un giovane di soli 15 anni, in stato di ebbrezza, ha lanciato bottiglie in piazza Volta e bivaccato in stazione, mentre le forze dell'ordine rafforzavano i controlli nelle zone più frequentate, per garantire sicurezza e ordine nelle aree della movida cittadina.

