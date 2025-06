Como nel mirino Jesus Rodriguez | talento del Betis che ha segnato all'Italia

Nel mirino di molti, Jesus Rodriguez si sta affermando come uno dei talenti più promettenti del Betis, dopo aver segnato contro l’Italia. Con il mercato in pieno fermento, il Como, reduce dall’acquisto di Baturina, mira a rinforzarsi ulteriormente, puntando su giovani promesse per continuare a stupire e rinvigorire la rosa. La sessione estiva si preannuncia infuocata e ricca di sorprese, e le novità non tarderanno ad arrivare.

Dopo il colpo Baturina, la cui ufficialità è arrivata nella giornata di lunedì 16 giugno, il Como non ha intenzione di fermarsi sul mercato,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: como - mirino - jesus - rodriguez

A Como rubano anche le bici con il seggiolino: nel mirino genitori e bambini - A Como, la microcriminalità si fa sempre più audace, colpendo anche i più vulnerabili: i bambini e i genitori che usano biciclette con seggiolino.

Il #Como ha messo nel mirino #Ezzalzouli, esterno marocchino di proprietà del #RealBetis. Piace anche Jesus #Rodriguez, su quest'ultimo c'è anche il #Napoli. #Calciomercato #transfers. [@DiMarzio] Vai su X

Como, nel mirino Jesus Rodriguez: talento del Betis che ha segnato all'Italia; Como, contatti con Jesus Rodriguez del Real Betis: le ultime; Calciomercato Napoli: Manna in Spagna anche per Jesus Rodriguez. L’esterno piace anche al Como.

Como, nel mirino Jesus Rodriguez: talento del Betis che ha segnato all'Italia - Dopo il colpo Baturina, la cui ufficialità è arrivata nella giornata di lunedì 16 giugno, il Como non ha intenzione di fermarsi sul ... Riporta msn.com

SKY - Como, contatti con Jesus Rodriguez del Betis Siviglia - Non solo Cresswell del Tolosa, il Como sta spingendo anche per Jesus Rodriguez, esterno sinistro del Real Betis. Secondo napolimagazine.com