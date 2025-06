Commissione Ecomafie in Toscana | sopralluoghi tra rifiuti tessili e caso Keu

In Toscana, la Commissione ecomafie si immerge tra rifiuti tessili e un caso che scuote l’ambiente: il sopralluogo in un capannone sequestrato. Jacopo Morrone, presidente della commissione, sottolinea l’urgenza di trovare soluzioni efficaci per fronteggiare queste attività illecite. La lotta contro le ecomafie prende vita sul territorio: scopriamo insieme come intervenire per proteggere la nostra terra e i nostri cittadini.

"Abbiamo visitato un capannone con all'interno dei tessuti che sono stati sequestrati, bisogna trovare una soluzione". A dirlo è Jacopo Morrone, presidente della "Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari".

