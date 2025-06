Commercio Battistini in visita a tre eccellenze del territorio | Imprese che coniugano tradizione e innovazione

Il presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, ha recentemente visitato tre eccellenze del territorio, simboli di come tradizione e innovazione possano convivere e crescere insieme. Queste imprese, legate al settore del commercio e dei servizi turistici, rappresentano il meglio dell’economia locale e sono un esempio di resilienza e dinamicità . La visita sottolinea l’importanza di valorizzare le eccellenze imprenditoriali per costruire un futuro sempre più competitivo e sostenibile.

Il presidente della Camera di commercio della Romagna (province di Forlì-Cesena e Rimini), Carlo Battistini, è stato in visita ad alcune imprese d’eccellenza associate a Confcommercio della provincia di Rimini. Focus sui settori del commercio e dei servizi turistici, fiori all’occhiello del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Commercio, Battistini in visita a tre eccellenze del territorio: "Imprese che coniugano tradizione e innovazione"

In questa notizia si parla di: commercio - battistini - visita - imprese

Coriano, il presidente della Camera di commercio Battistini in visita al nuovo incubatore - Il presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, insieme al segretario generale Roberto Albonetti, ha visitato il nuovo incubatore Ecoarea Startup Lab a Cerasolo di Coriano.

Il Presidente della Camera di Commercio della Romagna, , in visita a tre eccellenze del nostro territorio, ha consegnato una targa come riconoscimento per il loro contributo allo sviluppo economico e sociale locale. Vai su Facebook

Coriano, il presidente della Camera di commercio Battistini in visita al nuovo incubatore; Il presidente della Camera di Commercio Battistini in visita alla Fiorini: Un'eccellenza del territorio; Il bilancio della Camera di Commercio: Due milioni di avanzo per le imprese.

Coriano, il presidente della Camera di commercio Battistini in visita al nuovo incubatore - Favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative è oggi ... Riporta riminitoday.it

Camera Commercio Romagna: il presidente Battistini in visita all’incubatore riminese Ecoarea - «Favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative è oggi ... Scrive chiamamicitta.it