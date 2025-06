Commercio a Terni la ‘Shopping Night’ | Sotto le stelle brillano gli sconti con oltre cento attività aderenti

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile a Terni con la 'Shopping Night' sotto le stelle, un’occasione unica per scoprire oltre 112 attività commerciali che vi aspettano con sconti irresistibili. Un evento pensato per salutare l’arrivo dei saldi estivi, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza di shopping coinvolgente e a ritmo di festa. Non perdete questa opportunità di fare affari e divertirvi: vi aspettiamo venerdì 5 luglio!

Una serata dedicata allo shopping per salutare l'inizio dei saldi estivi. La sala della Biblioteca comunale ha ospitato la conferenza di presentazione della 'Shopping Night' in programma venerdì 5 luglio. Le oltre cento attività commerciali (al momento hanno aderito 112 esercizi) saranno aperte.

