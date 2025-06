Commento al Vangelo di oggi 17 giugno 2025 | Mt 5,43-48

Oggi il Vangelo ci invita a superare i limiti dell'egoismo e dell'odio, aprendoci all'amore e alla misericordia. GesĂą ci chiede di amare anche i nostri nemici e di pregare per coloro che ci perseguitano, imitandolo nel donare senza riserve. Questa chiamata straordinaria ci sfida a diventare figli del Padre celeste, testimoni di un amore universale che trasforma il cuore e il mondo. Meditiamo profondamente su queste parole e lasciamole guidare le nostre azioni quotidiane.

Meditiamo il Vangelo del 17 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinchĂ© siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti».

