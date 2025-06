Comiso spara al nuovo compagno dell’ex | arrestato 34enne

Una notte di tensione a Comiso: un uomo di 34 anni, con precedenti, ha aperto il fuoco contro il nuovo compagno della sua ex, ferendolo gravemente al fianco. L’agguato improvviso in strada ha portato all’arresto del sospettato, mentre la vittima è ora ricoverata in ospedale. Un episodio che scuote la comunità , sollevando ancora una volta il dramma delle relazioni finite male e della violenza. La vicenda continua a svilupparsi, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza locale.

Un uomo di 34 anni, con precedenti penali e residente a Vittoria, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver sparato contro il nuovo compagno della sua ex compagna. Agguato improvviso in strada. L'aggressione è avvenuta in Costa Esperia, nel territorio di Comiso. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima e dalla sua compagna, l'uomo – armato di una pistola – si è piazzato improvvisamente davanti alla vettura della donna, che si trovava alla guida insieme alla figlia minorenne e al suo attuale compagno.

