Comincia oggi la storica 1000 Miglia Più di 400 auto d' epoca pronte al via

Oggi prende il via una delle sfide più affascinanti e prestigiose del mondo dell’automobilismo: la storica 1000 Miglia. Con oltre 400 auto d’epoca pronte a sfidarsi lungo un percorso a “8” che rievoca le grandi glorie del passato, questo evento incarna il fascino senza tempo delle corse d’epoca. Un’emozione unica che unisce passione, storia e prestigio: la magia sta per cominciare.

Un evento dal fascino intramontabile è pronto ad avere inizio. La 1000 Miglia torna da oggi fino al 21 giugno con un percorso a "8" ispirato alle epiche edizioni anteguerra che, oltre all'asse Brescia-Roma e ritorno, unirà l'Est della costa adriatica con l'Ovest di quella tirrenica. Parteciperanno alla gara 420 auto, di cui 127 di epoca anteriore alla seconda guerra mondiale: presenti 18 esemplari di Alfa Romeo, 17 di Ferrari, 10 di Bugatti e 8 di Bentley, oltre a un esemplare unico come la Biondetti Ferrari-Jaguar Special, assieme a una Aston Martin DB 3 e due Porsche 550 Spyder RS. Tra i vip ci saranno Carlo Cracco e Joe Bastianich, in gara rispettivamente con una Bugatti T40 del 1927 e Porsche 356 Speedster del 1954.

