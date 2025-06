Comicon 2025 a Bergamo J-Pop manga presenta esclusive ed eventi tra cui uno tutto a tema DanDaDan

Preparati a vivere un’esperienza unica al COMICON Bergamo 2025! J-POP Manga e Edizioni BD portano nel cuore della cultura pop una serie di eventi esclusivi dedicati ai fan di manga e anime, con anteprime, edizioni speciali e sfide entusiasmanti. Tra le novità spicca l’attesissimo tema Dandadan, insieme a omaggi a Oshi no Ko, Frieren e molto altro. Un’edizione da non perdere per gli appassionati di tutto il mondo!

Per l'edizione bergamasca del celebre festival internazionale dedicato alla cultura pop, Edizioni BD & J-POP Manga portano alcune novità esclusive dedicate a Oshi no Ko, Dandadan, Frieren e altri. Al COMICON Bergamo 2025 J-POP Manga porta una valanga di novità: dalle edizioni speciali di Frieren e Oshi no Ko al nuovo volume de L'estate in cui Hikaru è morto. Spazio anche alla "Turbononna" di DanDaDan, protagonista di una sfida a squadre tra alieni e spiriti. J-POP Manga al COMICON Bergamo, tra Dandadan, Oshi no ko e altri grandi titoli Chi ha detto che le nonne stanno solo a fare la calza? Al COMICON di Bergamo, in programma dal 20 al 22 giugno, J-POP Manga alza il volume con un evento decisamente fuori dagli schemi: la Sfida della Turbononna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Comicon 2025, a Bergamo J-Pop manga presenta esclusive ed eventi, tra cui uno tutto a tema DanDaDan

