Comencini trionfo di figlia in padre | La dolce vittoria di una perdente nata

Comencini, con la sua sensibilità unica, ci regala un racconto di vittorie inaspettate e di rinascite personali. La sua testimonianza è un inno alla perseveranza e alla fede nei propri sogni, anche quando tutto sembra perduto. Con “La dolce vittoria di una perdente nata”, ci invita a riflettere sul potere trasformativo dell’arte e sulla forza di chi non si arrende mai. Questo film è molto più di una storia: una vera conquista dell’anima.

"Avevo quasi smesso di vivere, per scrivere questo film. Rivivevo tutto, con intensità feroce. E alla fine, avevo scritto una storia, che per me aveva una importanza enorme. Avevo mille dubbi: non sapevo ancora se potesse essere davvero un film. È stato Marco Bellocchio a incoraggiarmi, con la sua fiducia e il suo rispetto. Mi ha detto solo: puoi aspettare, così che possa produrlo io? Gli ho risposto: ho aspettato una vita intera, per fare questo film. Figurati se non posso aspettare un anno". E così, Francesca Comencini – a 63 anni, dopo aver firmato tanti film d’autore ed essere stata coinvolta in una produzione tv come Gomorra – ha diretto Il tempo che ci vuole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net