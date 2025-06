Come vedere Monterrey-Inter GRATIS su Dazn | la guida passo passo

Se non vuoi perdere nemmeno un minuto dell’emozionante sfida tra Monterrey e Inter, ecco la guida passo passo per guardare la partita gratis su DAZN. Nonostante l’orario insolito, ti svelerò come accedere alla piattaforma senza costi, così potrai tifare i nerazzurri e scoprire le nuove promesse del team. Preparati a vivere un’esordio indimenticabile: ecco come fare!

Come vedere Monterrey-Inter GRATIS su Dazn. Questa notte alle ore 3 italiane l’Inter farà il suo esordio nel Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. Nonostante l’orario proibitivo, in tanti metteranno la sveglia per vedere l’esordio di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra e di Luis Henrique e Sucic. C’è curiosità attorno al nuovo corso nerazzurro dop l’addio di Simone Inzaghi al termine della finale di Champions League persa contro il PSG. Chivu dovrebbe partire dalla base lasciata da Inzaghi, quindi con un 3-5-2 ma basato su alcuni concetti differenti. La probabile formazione dell’Inter dovrebbe essere: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (Luis Henrique), Asllani (Sucic), Barella, Mkhitaryan, C. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

