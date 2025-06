’Come un libro all’aperto’ Debutto con Corsi e Canzian

Preparati a vivere un'emozionante serata di scoperta e intrattenimento: la quarta edizione di ‘Come un libro all’aperto’ prende il via con l’energia di Gabriele Corsi e Red Canzian, protagonisti della prima tappa al chiostro di Sant’Agostino di Mondolfo. Un appuntamento imperdibile, dove parole, musica e racconti si intrecciano per aprire le porte a nuove avventure letterarie — e il viaggio sta per cominciare.

Gabriele Corsi e Red Canzian. Due grandi personaggi per il debutto della quarta edizione di ‘ Come un libro all’aperto ’, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Mondolfo che ha come presidente onorario Marino Bartoletti. A segnare l’esordio dell’iniziativa sarà, domani, il libro di Gabriele Corsi ‘Che bella giornata, speriamo che non piova’. L’appuntamento è al chiostro di Sant’Agostino di Mondolfo, dalle 21,15, con un memoir narrativo che intreccia due fili conduttori, il dialogo (a senso unico) con il padre affetto da Alzheimer e il ricordo del servizio civile svolto in una struttura psichiatrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Come un libro all’aperto’. Debutto con Corsi e Canzian

