Come stanno andando gli album dei concorrenti di Amici 24 a un mese dalla finale | la sorpresa Nicolò

A un mese dalla tanto attesa finale di Amici 24, gli ascolti dei concorrenti si fanno sempre più intriganti. La sorpresa Nicol242 e gli altri protagonisti del Serale stanno facendo parlare di sé, con risultati che sorprendono i fan e gli addetti ai lavori. Scopriamo insieme come stanno evolvendo le classifiche di ascolto degli album e dei follower mensili, mentre il conto alla rovescia verso la grande serata continua ad appassionare tutto il pubblico. Continua a leggere per non perdere nessun dettaglio!

A un mese dalla finale di Amici 24, qui la classifica completa degli ascolti degli EP e degli ascoltatori mensili dei protagonisti del Serale dell'ultima edizione del talent.

Amici 24, solo tre album restano in classifica - Solo ieri è stata rilasciata la nuova classifica FIMI e come si nota solo tre album stanno resistendo. Segnala novella2000.it