Come sta il bimbo di tre anni investito a Rho davanti al cancello di casa

Come sta il bimbo di tre anni investito a Rho davanti al cancello di casa? Dopo essere stato trasferito in ospedale, non è più intubato e le sue condizioni sono in miglioramento. Tuttavia, la prognosi resta riservata, e i medici monitorano attentamente ogni sviluppo. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in un rapido e completo recupero per il piccolo. Ciò che conta ora è la sua pronta ripresa e la sicurezza di tutti i piccoli cittadini.

Non è più intubato il bimbo di tre anni che nel pomeriggio di lunedì 16 giugno è stato travolto da un'auto a Rho, fuori dal cancello di casa. La sua prognosi resta riservata. Stando a quanto appreso il bambino avrebbe riportato una frattura alla clavicola e varie escoriazioni. Ma quello che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Come sta il bimbo di tre anni investito a Rho davanti al cancello di casa

In questa notizia si parla di: bimbo - anni - cancello - casa

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di panico ad Amalfi per un bimbo di 5 anni, Francesco, colpito da un malore improvviso a scuola.

Bambino di 3 anni esce dal cancello di casa a Rho e viene travolto da un’auto di passaggio Vai su Facebook

Bimbo di 3 anni investito al cancello di casa; Come sta il bimbo di tre anni investito a Rho davanti al cancello di casa; Bambino di 3 anni esce dal cancello di casa e viene travolto da un'auto di passaggio: in gravi condizioni.

Bimbo di 3 anni investito al cancello di casa - È successo in via Cardinal Ferrari pochi minuti prima delle 17 all’altezza del civico 18. Secondo msn.com

Esce dal cancello di casa e viene investito da una macchina: preoccupazione per un bambino di 3 anni - Sarebbe uscito dal cancello di casa rimasto involontariamente aperto proprio mentre davanti alla villetta dove vive, in via Cardinal Ferrari, passava un'auto che dalla Porta Ronca era diretta verso il ... Da primamilanoovest.it