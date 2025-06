Come portare i capelli lunghi sotto un cappello | Royal Ascot e Lottie Moss insegnano

Come portare i capelli lunghi sotto un cappello Royal Ascot? Lottie Moss ci insegna che eleganza e stile non richiedono sempre acconciature raccolte o chignon impeccabili. Per essere sofisticate come le dame inglesi, basta scegliere il modo giusto di valorizzare i capelli lunghi e sciolti, creando look che siano chic ma naturali. Ed ecco come ottenere un risultato irresistibile, perfetto per brillare al primo giorno di corse.

Non solo acconciature raccolte e chignon da dama inglese. Il Royal Ascot 2025 è solo al suo primo giorno di corse e già insegna che per essere eleganti come ragazze inglesi che assistono a nobili corse di cavalli in campagna, non serve per forza raccogliere i capelli. In sofisticate e troppo classiche pettinature raccolte. Come quelle che piacciono tanto a Kate Middleton. Anche i capelli lunghi e sciolti, possono dare il meglio di loro. Ed essere eleganti e contemporanei allo stesso momento. Come hanno insegnato le prime star e celeb al Royal Ascot 2025, con i loro cappelli. Lottie Moss compresa. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come portare i capelli lunghi sotto un cappello: Royal Ascot e Lottie Moss insegnano

