Come e perché la maggioranza ha votato una mozione di Maria Elena Boschi sull’università per poi pentirsi

Una scena inaspettata si è svolta oggi a Montecitorio, dove la maggioranza ha votato compatta una mozione di Maria Elena Boschi sull’università, solo per rendersi conto troppo tardi dell’errore. Un scivolone politico che ha suscitato sorpresa e riflessioni: come e perché si è arrivati a questa decisione, e cosa ci insegna questa battuta d’arresto sulla complessità delle dinamiche parlamentari? La risposta potrebbe rivelare molto sulle sfide del nostro sistema istituzionale.

Scivolone per la maggioranza nell'Aula di Montecitorio: il centrodestra ha votato all'unanimità una mozione dell'opposizione, accorgendosi dell'errore solo quando ormai era troppo tardi. È successo oggi, 17 giugno, durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni relative alle iniziative per un piano strategico nazionale volto ad attrarre e trattenere ricercatori universitari europei ed extraeuropei in Italia. Nonostante il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, avesse già espresso parere contrario ai testi dell'opposizione dando il via libera, invece, a quello della maggioranza, al momento della votazione il centrodestra ha premuto "sì" compatto, con una gaffe politica che non è passata inosservata.