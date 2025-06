Come creare un hotspot WiFi su PC Windows

Come creare un hotspot Wi-Fi su PC Windows? Trasformare il tuo computer in un router wireless è un'operazione semplice e utile, soprattutto se hai una connessione Ethernet e desideri condividere la rete con altri dispositivi senza ricorrere a un router. Questa soluzione ti permette di espandere facilmente la copertura internet nella tua casa o ufficio, offrendo libertà e praticità. Vediamo insieme i passaggi per configurare un hotspot Wi-Fi funzionante e affidabile.

Creare un hotspot sul PC significa, come avviene sugli smartphone, condividere la connessione internet in modo da trasformare il computer in un router wireless. Si tratta di una funzione molto utile sopratutto nel caso in cui si ha un PC collegato via cavo ethernet, tramite il quale si vogliono connettere a internet anche altri PC o cellulari, senza bisogno di usare un router e senza usare altri cavi. Il caso pratico era molto comune qualche tempo fa, quando a casa un computer solo era connesso via cavo a internet. Dal momento che il computer è collegato via cavo, la scheda wireless, che non è in uso, può essere usata per condividere la connessione a Internet che proviene dalla connessione cablata in modo da navigare su web, senza fili, anche con altri computer, con i cellulari o con IPad o IPhone. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

