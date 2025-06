Come bruciano i boschi in Italia | dai 40 incendi in Sardegna alle emergenze in Calabria e Salento La mappa dei roghi

Gli incendi boschivi in Italia stanno mettendo a dura prova il paesaggio e la sicurezza delle comunità. Dai 40 roghi in Sardegna alle emergenze in Calabria e Salento, la mappa dei roghi si amplia, evidenziando una situazione critica e urgente. È fondamentale comprendere le cause, gli effetti e le misure di prevenzione per proteggere il nostro patrimonio naturale. Analizziamo insieme questa crescente minaccia e le strategie per contrastarla.

In un solo giorno in Sardegna ci sono stati quaranta incendi boschivi, nelle stesse ore in cui circa 40 gli ettari di macchia mediterranea andavano distrutti, nel parco naturale di Rauccio dagli incendi a Torre Chianca, in provincia di Lecce. In molte regioni, come Abruzzo e Campania, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità, mentre a Lecce e a Latina c’è il giro di vite del Comune e a Sorrento l’ordinanza del commissario prefettizio. Nel frattempo, arrivano i dati di Ispra del 2024 e del 2025. E raccontano che se nel 2024 l’Italia ha bruciato meno rispetti i 5 anni precedenti, restano colpite dagli incendi boschivi 16 regioni su venti per una superficie complessiva di 514 chilometri quadrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Come bruciano i boschi in Italia: dai 40 incendi in Sardegna alle emergenze in Calabria e Salento. La mappa dei roghi

