Com'è andato il debutto di Jorginho col Flamengo al Mondiale per Club

Il debutto di Jorginho con il Flamengo al Mondiale per Club ha catturato l'attenzione di tutti gli appassionati di calcio. La sua prima apparizione sulla scena internazionale con la nuova maglia rossonera ha confermato il suo ruolo di polmone del centrocampo, portando con sé esperienza e classe. Un inizio promettente che fa sognare i tifosi e alimenta le speranze di grandi successi. La sua presenza sarà sicuramente decisiva nel cammino del Flamengo verso la gloria mondiale.

La prima partita del Flamengo al Mondiale per Club √® stata l`occasione per vedere subito Jorginho con la nuova maglia rossonera. Il centrocampista. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: jorginho - flamengo - mondiale - club

Jorginho lascia l'Arsenal: andrà al Flamengo, contratto pronto per il Mondiale per Club - Jorginho, il talentuoso centrocampista italiano campione d'Europa nel 2021, sta per compiere un importante passo nella sua carriera.

#Jorginho si è sposato oggi a #Como, ma venerdì potrebbe già essere al #Flamengo Luna di miele breve perché il club brasiliano vorrebbe portare l'ex di #Napoli e Arsenal al Mondiale per club Vai su X

Il mondiale per club potrebbe essere finalmente la vetrina per mettersi in luce. Il talento del Boca, a causa degli infortuni, non è mai sbocciato del tutto, ma negli States la musica potrebbe cambiare. #mola #boca #bocajunio Vai su Facebook

Mondiale per Club, Flamengo-Espérance 2-0: debutto con assist per Jorginho; Com'è andato il debutto di Jorginho col Flamengo al Mondiale per Club; Jorginho si Unisce al Flamengo in Vista del Mondiale per Club.

Com'è andato il debutto di Jorginho col Flamengo al Mondiale per Club - La prima partita del Flamengo al Mondiale per Club è stata l`occasione per vedere subito Jorginho con la nuova maglia rossonera. Come scrive calciomercato.com

Mondiale per Club, Flamengo-Espérance 2-0: debutto con assist per Jorginho - Guardando le statistiche dopo il 90` non c`è stata partita tra il Flamengo e i tunisini dell`Espèance. Da msn.com