Colpo per la Reyer femminile sbarca in laguna Joyner Holmes

L’Umana Reyer femminile si rafforza e guarda al futuro con entusiasmo: Joyner Holmes, stella americana, sbarca in laguna come nuovo volto della squadra. Un importante colpo di mercato che segna la rinascita orogranata, nonostante le partenze di sette atlete. Con tre acquisti di grande qualità, tra cui Holmes, Ivana Dojkic e Francesca Pasa, la società si prepara a conquistare nuovi traguardi. Vuoi far parte di questa avventura? Clicca qui per iscriverti…

La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio - La Reyer Venezia cede Gara 5 della finale scudetto femminile contro il Famila Schio, che conquista così il tredicesimo titolo di campione d'Italia.

