Colpo in attacco Nunez e non solo | il Napoli pensa al bomber in prestito

Il calciomercato del Napoli infiamma gli animi: con Nunez al centro dei rumors, la società non si ferma e guarda anche oltre, valutando un’operazione in prestito per rinforzare l’attacco senza compromettere il budget. Giovanni Manna ha già individuato un profilo adatto alle esigenze di Conte, pronto a essere preso in considerazione per una sfida che promette scintille. Nel frattempo, il club azzurro prepara la mossa vincente per la prossima stagione.

Giovanni Manna ha individuato un nuovo obiettivo per l'attacco di Conte: arriverebbe in prestito con possibile riscatto. È sempre tempo di calciomercato in casa Napoli. La dirigenza azzurra è sempre molto attiva nel monitorare profili interessanti e funzionali allo stile di gioco di Antonio Conte. Molti i nomi interessanti per l'attacco: l'obiettivo principale resta Darwin Nunez, ma anche Lucca piace molto al club partenopeo. Nel frattempo il direttore sportivo Giovanni Manna sta sondando il terreno per un attaccante ex Premier League. Il ds azzurro ragiona su un possibile acquisto in prestito: per il Napoli sarebbe davvero un'occasione d'oro.

