Colpito da una fioriera precipitata dal quarto piano; operaio di 60 ricoverato d’urgenza in ospedale L’incidente ieri pomeriggio a Dragoncello

Un incidente grave scuote Dragoncello: un operaio di 60 anni è stato colpito alla testa da una fioriera caduta dal quarto piano di un edificio. Ricoverato d’urgenza in ospedale, l’uomo lotta tra la vita e la morte. Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro e della prevenzione. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa drammatica vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo nel primo pomeriggio di lunedì 16 giugno a Dragoncello, frazione di Roma. Un operaio 60enne, mentre lavorava nel giardino di uno stabile, è stato colpito alla testa da una fioriera distaccatasi dal quarto piano dell’edificio. L’incidente ha scatenato l’intervento tempestivo dei Carabinieri e dei soccorritori, che hanno fatto arrivare un’ eliambulanza per il trasporto urgente in ospedale. La Dinamica dell’Incidente. L’uomo, residente a Frosinone, era impegnato in un lavoro di scavo nel giardino al piano terra, destinato alla posa di un impianto idraulico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Colpito da una fioriera precipitata dal quarto piano; operaio di 60 ricoverato d’urgenza in ospedale. L’incidente ieri pomeriggio a Dragoncello

In questa notizia si parla di: operaio - incidente - pomeriggio - colpito

Ancora al lavoro nonostante abbia 70 anni: operaio cade da una impalcatura. Ricoverato d’urgenza, è grave. L’incidente sul lavoro a San Giovanni Incarico - Un operaio di 70 anni, ancora attivo nel mondo del lavoro, è rimasto gravemente ferito in un incidente su un’impalcatura a San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone.

Incidente sul lavoro in via di Dragoncello ad Acilia, Roma. Stando a quanto si apprende, un operaio di Frosinone è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno. Il 60enne, dipendente di una ditta di costruzioni, stava realizzando uno sca Vai su Facebook

Incidente ad Acilia: operaio resta gravemente ferito, colpito da fioriera caduta dal quarto piano; Grave infortunio sul lavoro a Caldogno: operaio colpito da una lastra di marmo; Cade dal muletto e finisce nel fiume: operaio muore sul colpo.

Incidente ad Acilia: operaio resta gravemente ferito, colpito da fioriera caduta dal quarto piano - Stando a quanto si apprende, un operaio di Frosinone è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, mentre stava lavorando in ... Lo riporta fanpage.it

Operaio cade da un'impalcatura e batte la testa: è in gravi condizioni - L'episodio a Sacco, nell'entroterra cilentano: necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento in ospedale ... Riporta rainews.it