Colpito alla testa da montacarichi elettrico | titolare di panificio in codice rosso

Un incidente tragico scuote il mondo del lavoro a Maglie: un titolare di panificio di 66 anni è stato gravemente ferito da un montacarichi elettrico durante le operazioni di carico. La sua vita è ora in bilico, ricoverato in terapia intensiva in codice rosso. Questo drammatico episodio ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza per prevenire tragedie simili e proteggere chi lavora ogni giorno con dedizione e responsabilità.

MAGLIE – Colpito alla testa da un montacarichi elettrico durante le operazioni di carico e stoccaggio della merce all’interno del proprio panificio: il titolare, un 66enne, è stato trasferito in codice rosso al “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Colpito alla testa da montacarichi elettrico: titolare di panificio in codice rosso

In questa notizia si parla di: colpito - testa - montacarichi - elettrico

Uomo colpito alla testa con un pugno al culmine di una lite con una baby gang di stranieri al bar Castello: la «scusa della sigaretta» e il portafoglio rubato. È grave - Un violento episodio di aggressione si è verificato oggi, 13 maggio, al bar Castello di Vicenza. Un uomo di 52 anni è stato colpito alla testa durante una lite con una baby gang di stranieri, con la scusa di una sigaretta e il presunto furto del suo portafoglio.

Colpito alla testa da montacarichi elettrico: titolare di panificio in codice rosso; Cade un pezzo di montacarichi, operaio 63enne colpito alla testa.

Colpito alla testa da montacarichi elettrico: titolare di panificio in codice rosso - L’incidente sul lavoro avvenuto a Maglie in via Pisanelli nella giornata di ieri durante le operazioni di carico e stoccaggio della merce per la panificazione. Da lecceprima.it

Operaio colpito alla testa da escavatore mentre posa cavi elettrici. La giornata nera degli incidenti sul lavoro - Un operaio tunisino di 35 anni, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spisal, è stato colpito alla testa da un escavatore guidato da un ... ilgazzettino.it scrive