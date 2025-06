Colpita la sede del Mossad a Tel Aviv L’Iran ha utilizzato un nuovo missile nell’ultimo attacco

In un clima di tensione crescente, l’Iran ha sconvolto ancora una volta la scena internazionale colpendo la sede del Mossad a Tel Aviv con un nuovo missile di ultima generazione. Questo attacco, parte di una serie di rappresaglie, mette in evidenza la forte escalation tra le due potenze e il rischio di un conflitto più ampio. La situazione rimane calda e imprevedibile, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Le forze armate iraniane hanno impiegato un nuovo missile nell'ultimo round di attacchi di rappresaglia contro Israele

