Colpi di pistola contro un connazionale poi la fuga | 28enne arrestato per tentato omicidio

Un drammatico episodio di violenza scuote Piacenza: un 28enne, coinvolto in una lite legata al traffico di droga, ha esploso quattro colpi di pistola contro un connazionale prima di fuggire. Dopo giorni di latitanza, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo e a fermarlo. La vicenda solleva ancora una volta il problema della criminalità e della ricerca di giustizia, dimostrando l’importanza di un intervento rapido ed efficace delle autorità .

Quattro colpi di pistola contro un connazionale, esplosi al culmine di una lite legata al traffico di stupefacenti; poi in fuga per giorni, fin quando non è stato rintracciato e arrestato. Questo il quadro e l’esito delle indagini, coordinate dalla Procura di Piacenza e condotte dalla squadra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it