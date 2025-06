Color Run e Schiuma Party al campo sportivo di Pra' con musica e ballo

una giornata all'insegna di energia, divertimento e allegria! Preparati a correre, ballare e lasciarti travolgere dalla pioggia di colori e schiuma, in un evento che promette di rendere indimenticabile questa estate a Pra’. Non mancare, ti aspettiamo per condividere momenti di pura spensieratezza!

Pra' si prepara a una grande festa con musica, schiuma e colori: domenica 22 giugno al Campo Sportivo Ferrando Baciccia arriva la Color Run e Schiuma Party organizzata dalla ASD Praese 1945. Appuntamento a partire dalle ore 16:45 per iscrizioni e ritiro kit. Dalle 17:30 si accende la festa con.

22 Giugno 2025 Genova Pra' - Campo Sportivo Ferrando Baciccia 22 Giugno – dalle ore 16.45 iscrizioni e ritiro kit Ore 17.30: si accende la festa con la color music Ore 18.00: via all

