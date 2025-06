Colombo Meta | Eccesso di regolamentazione porta le aziende a cambi repentini e perdita di valore

L’eccesso di regolamentazione sta trasformando il panorama delle aziende, portando a cambi repentini e alla perdita di valore. Secondo Colombo di Meta, questa sovrabbondanza di norme rischia di rendere meno efficace la pubblicità profilata e personalizzata, compromettendo il cuore stesso dei modelli di business, specialmente per le piccole e medie imprese. È un equilibrio delicato tra tutela e innovazione che richiede attenzione e dialogo continuo.

(Adnkronos) – “La regolamentazione oggi, per quanto ci riguarda, ha portato ad avere un potenziale cambio del modello di business che significherebbe avere pubblicità meno profilata, meno personalizzata, che, al di là di rendere difficile il nostro mestiere come piattaforme, farebbe perdere valore alle aziende. Oggi, soprattutto quelle piccole e medie, vedono la possibilità di . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: regolamentazione - colombo - meta - eccesso

Colombo (Meta): Eccesso di regolamentazione porta le aziende a cambi repentini e perdita di valore; Belve Crime, la produzione smentisce Corona: Nessun compenso per Bossetti; Ai Act, regole e incertezze. L’Europa accelera ma il dibattito resta acceso.

Colombo (Meta): "Eccesso di regolamentazione porta le aziende a cambi repentini e perdita di valore" - “La regolamentazione oggi, per quanto ci riguarda, ha portato ad avere un potenziale cambio del modello di business che significherebbe avere pubblicità meno profilata, meno personalizza ... msn.com scrive

Google e Meta attaccano l’Ue: frena lo sviluppo dell’AI con un eccesso di regolamentazione - Alla conferenza tecnologica Techarena di Stoccolma, in Svezia, i responsabili delle politiche pubbliche di Google e Meta hanno espresso le loro preoccupazioni in merito al rigido approccio dell’Ue ... Come scrive milanofinanza.it