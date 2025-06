Collegamento via Esperia Sperani e via Casorezzo | ecco la data di inizio dei lavori

Un nuovo collegamento tra via Esperia Sperani e via Casorezzo sta per trasformare il traffico nel quadrante nord-ovest di Roma. Con un investimento di fondi giubilari, i lavori avviati a metà luglio 2025 si concluderanno entro la seconda metà del 2026, migliorando significativamente la mobilità locale. Un intervento strategico che renderà più fluida la viabilità e vivibile il quartiere, portando vantaggi tangibili ai cittadini e alle attività della zona.

Metà luglio 2025 – seconda metà del 2026. Queste sono le date di inizio e di fine dei lavori, dalla durata di 450 giorni, riguardanti il collegamento tra via Esperia Sperani e via Casorezzo. Un intervento finanziato dai fondi giubilari che alleggerirà il traffico nel quadrante nord-ovest di Roma.

