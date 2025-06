Colleferro Biblioteca comunale Riccardo Morandi Continuano gli incontri di Conversazioni con gli Autori Il programma del mese di Giugno

La Biblioteca Comunale Riccardo Morandi di Colleferro si conferma ancora una volta come il palcoscenico ideale per incontri stimolanti e approfondimenti culturali. Nel mese di giugno, proseguono le “Conversazioni con gli Autori”, un’occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo della letteratura e del talento italiano. Non perdere l’opportunità di immergerti in questo viaggio tra parole e storie, perché la cultura si fa ascoltare e condividere proprio qui, a Colleferro.

Presentazione del libro "L'amore non lo vede nessuno" di Giovanni Grasso Lunedì 16 giugno, ore 18:30 Biblioteca Comunale "Riccardo Morandi" Siamo lieti di invitarvi alla presentazione del nuovo romanzo di Giovanni Grasso, "L'amore non lo vede ne

