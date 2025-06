Colidio non dimentica | L’Inter? Ritroverò alcune facce conosciute

Facundo Colidio, attaccante del River Plate ed ex dell'Inter, è tornato al suo passato in nerazzurro ed attende lo scontro al Mondiale per Club. TORNEO – Il River Plate è una delle avversarie nel girone del Mondiale per Club dell' Inter. Sarà l'ultima ad affrontare i nerazzurri dopo Monterrey e Urawa Red Diamonds. Tra i giocatori presenti nel club argentino c'è anche una vecchia conoscenza: Facundo Colidio. L'attaccante ha giocato con la Primavera nerazzurra ma non ha mai fatto il salto definitivo in prima squadra. L'esordio dell'Inter ci sarà questa notte alle ore 3 italiane, ma non sarà con il River Plate.