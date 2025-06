Cobolli gran vittoria con Fonseca | gli annulla un match point e vince in rimonta

In un'epica sfida ricca di emozioni, Cobolli conquista una meritata vittoria contro Fonseca, annullando un match point e rimontando in tre set infuocati. Il giovane talento romano, protagonisti di un match memorabile contro il promettente brasiliano, si impone con un finale al cardiopalma: 5-7, 7-6 (3), 7-6 (8). Dopo 2 ore e 44 minuti di pura intensità , Cobolli vola al secondo turno, dimostrando di avere il carattere e le qualità per brillare sui palcoscenici più importanti.

Il tennista romano accede al secondo turno dopo una partita folle contro il baby fenomeno brasiliano. Finisce 5-7 7-6 (3) 7-6 (8) in 2 ore e 44 minuti.

