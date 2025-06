Cobolli-Fonseca | l’italiano non molla ad Halle e vola al secondo turno

Un'impresa di determinazione e talento: Flavio Cobolli, contro ogni aspettativa, supera João Fonseca agli ottavi di Halle, dimostrando che nel tennis, la forza di volontà può ribaltare ogni pronostico. Con cuore e grinta, l’italiano vola al secondo turno, pronto a conquistare ulteriori traguardi. La sua vittoria è un esempio di come la tenacia possa fare la differenza nel mondo dello sport.

Flavio Cobolli doma João Fonseca e vince ai sedicesimi di finale dell’ATP di Halle: prova di forza dell’italiano, i dettagli. Sembrava che il match tra l’italiano Flavio Cobolli e il brasiliano João Fonseca ai sedicesimi dell’ATP di Halle fosse già indirizzata verso la sconfitta dell’azzurro, ma un secondo e un terzo set brillanti hanno cambiato le sorti della gara. Cuore, grinta e sacrificio portano Cobolli al secondo turno dell’ATP di Halle. Dopo aver perso 7-5 il primo set, Flavio Cobolli ha trovato la forza di rimettersi in gioco e provare a vincere giocando il suo tennis. Dopo un secondo set equilibrato, è stato il tie break a premiarlo con punteggio finale di 7-3, pareggiando i conti con il brasiliano. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: cobolli - fonseca - italiano - halle

Cobolli sul New York Times: promettente come Fonseca e Shelton, poteva fare il calciatore - Nel panorama tennistico italiano, spicca un giovane talento che, pur non essendo nei radar come Jannik Sinner o Lorenzo Musetti, promette di fare scintille.

Flavio Cobolli spiega quale sarà il suo approccio con l'erba: le parole dell'azzurro. L'italiano debutterà ad Halle, subito contro un avversario insidioso come Joao Fonseca https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100461/flavio-cobolli-spiega- Vai su X

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 17-6 HALLE Ore 13:00 Cobolli vs Fonseca Ore 15:30 Sinner vs Hanfmann Ore 16 doppio Bolelli-Vavassori Vs Melo-Zverev Ore 17:00 Sonego vs Struff BERLINO doppio Ore 14:30 Errani-Paolini Vai su Facebook

Cobolli, che rimonta all’esordio ad Halle: sconfitto Fonseca in tre set; Fonseca-Cobolli oggi in TV: orario e diretta partita ATP Halle; Flavio Cobolli sfida l’erba: “Non è la mia superficie, ma voglio imparare a dominarla”.

Halle, Flavio Cobolli epico: batte João Fonseca e vola al secondo turno - Flavio Cobolli batte João Fonseca dopo un match incredibile e vola al secondo turno del torneo di Halle. Scrive sportal.it

Cuore Cobolli, ribaltato il talento Fonseca: il prossimo avversario ad Halle - Successo all’esordio per Flavio Cobolli, che ribalta il giovane talento Joao Fonseca nel match valido per l’accesso al secondo turno del 500 di Halle. Come scrive tuttosport.com