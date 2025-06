Cnn | Secondo l' intelligence Usa l' Iran avrebbe impiegato almeno tre anni per produrre un' arma nucleare

Secondo la recente valutazione dell'intelligence USA, l'Iran avrebbe impiegato almeno tre anni per sviluppare un'arma nucleare, ma non sarebbe attualmente impegnato nella costruzione di un ordigno. La Cnn, citando quattro fonti affidabili, fornisce un quadro pi√Ļ rassicurante sullo stato dei programmi nucleari iraniani. Questa analisi apre nuovi spunti di riflessione sulle reali intenzioni di Teheran e sulle strategie internazionali per prevenire una crisi nucleare.

L'Iran avrebbe impiegato almeno tre anni per¬†produrre un'arma nucleare.¬†√ą la valutazione dell'intelligence Usa secondo quanto ricostruito dalla Cnn¬†che cita¬†quattro fonti ben informate. Secondo questa ricostruzione, l'Iran quindi non stava attivamente lavorando alla costruzione di un ordigno. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Cnn: "Secondo l'intelligence Usa l'Iran avrebbe impiegato almeno tre anni per produrre un'arma nucleare"

In questa notizia si parla di: secondo - iran - intelligence - avrebbe

LIVE Italia-Iran 1-1, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: 18-25, gli iraniani dominano il secondo set - L'amicizia tra Italia e Iran si gioca anche sul campo di volley, dove l'azzurro e il rosso si scontrano in un'amichevole avvincente! Nel secondo set, gli iraniani si impongono con un deciso 25-18, mentre gli azzurri devono fare i conti con ben 18 errori al servizio.

MEDIO ORIENTE | Un attacco israeliano avrebbe colpito la tv di Stato iraniana causando "diversi morti" fra giornalisti e maestranze, secondo media ufficiali di Teheran ripresi anche da siti dell'opposizione iraniana all'estero. L'Iran sta preparando per le prossi Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, quinto giorno | aggiornamento editoriale; Teheran, raid di Israele sulla tv di Stato iraniana: diversi morti | L'Iran lancia nuovi attacchi missilistici su Israele e avverte: Colpiremo tutta notte; Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice.

Guerra Israele-Iran, eliminati vertici intelligence Pasdaran. Trump: ‚ÄúAperto a Putin mediatore‚ÄĚ - Proseguono senza sosta gli attacchi incrociati fra Iran e Israele mentre la diplomazia tenta a fatica di muovere qualche passo. Da msn.com

Iran, intelligence Usa smentisce Israele: "Non stava lavorando a nucleare" - La valutazione differisce dall'allarme lanciato da Israele prima dell'inizio della guerra ... Scrive msn.com