Cnn | L’intelligence Usa sapeva che l’Iran non voleva costruire la bomba Gli ci sarebbero voluti almeno 3 anni

Le recenti rivelazioni della CNN svelano un panorama sorprendente: gli Stati Uniti, tramite i loro servizi segreti, conoscevano da tempo che l’Iran non aveva intenzione di sviluppare una bomba atomica, e che ci sarebbero voluti ancora almeno tre anni. Questo dettaglio mette in discussione le motivazioni ufficiali dietro l’attacco di venerdì contro Teheran, sollevando dubbi sulla vera natura delle operazioni militari e sugli interessi nascosti dietro a questa escalation.

I servizi segreti degli Stati Uniti, il principale alleato di Israele avvertito giorni prima dell’imminente attacco all’ Iran, sapeva che Teheran non stava costruendo la bomba atomica, pretesto usato dal governo Netanyahu e da tutti i suoi alleati per giustificare il bombardamento di venerdì contro la Repubblica Islamica. La rivelazione della Cnn, che cita quattro fonti ben informate, non solo conferma quanto dichiarato pubblicamente dall’ Agenzia per l’energia atomica (Aiea) responsabile del monitoraggio del processo di arricchimento dell’uranio degli ayatollah, ma fa crescere i sospetti sulla ricerca di Tel Aviv e del suo alleato Washington di un pretesto per legittimare un attacco contro l’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cnn: “L’intelligence Usa sapeva che l’Iran non voleva costruire la bomba. Gli ci sarebbero voluti almeno 3 anni”

