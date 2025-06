Cna | Le piccole imprese pagano l’energia elettrica il triplo delle energivore

Le piccole imprese italiane stanno affrontando un peso energetico sempre più gravoso, pagando in media il doppio rispetto alle grandi aziende e molto più delle loro controparti europee. Questa disparità si acuisce ulteriormente per le imprese energivore, che si trovano a sostenere costi insostenibili. La fotografia scattata dall’Osservatorio energia della CNA evidenzia un problema urgente: un modello che penalizza la crescita delle PMI e mette a rischio la competitività del sistema Italia.

ROMA – Le piccole imprese continuano a sopportare costi dell’energia notevolmente più alti rispetto alla media europea mentre si allarga in modo preoccupante il differenziale con le energivore. È quanto emerge dalla fotografia dell’Osservatorio energia scattata dall’Area studi e ricerche della CNA sottolineando che il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia è costantemente più alto rispetto ai principali partner europei. Tra il 2019 e il primo semestre dell’anno in corso il prezzo medio in Italia supera del 28,3% la Francia, del 30,9% la Germania e del 53,6% la Spagna. Anche escludendo il balzo dei prezzi del 2022, tra il 2023 e giugno 2025 il PUN in media è stato pari a 118 euro per MWh, quasi il doppio rispetto alla media del periodo 2005-2020. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cna: “Le piccole imprese pagano l’energia elettrica il triplo delle energivore”

