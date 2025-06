Cmc? Ecco perché la Fin Mar non ha partecipato alla gara

La vicenda della vendita della CMC ad Alpha General Contractor continua a fare discutere, coinvolgendo anche la Fin. Mar. Holding, che ora chiarisce le ragioni della sua assenza alla gara del 13 giugno al Tribunale di Bologna. La finanziaria del gruppo Todini Costruzioni Generali Spa aveva presentato un’offerta vincolante di acquisto, ma qualcosa è andato storto, lasciando aperti numerosi interrogativi e alimentando il dibattito. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa intricata vicenda.

Continua a far discutere la vicenda della vendita della Cmc ad Alpha General Contractor. E a scendere in campo ora è la Fin. Mar. Holding che chiarisce in una nota le ragioni della mancata partecipazione alla gara che si è svolta il 13 giugno scorso presso il Tribunale di Bologna. La finanziaria del gruppo Todini Costruzioni Generali Spa, infatti, aveva presentato un'offerta vincolante di acquisto (scadenza 10 giugno 2025) di fatto vanificata dalla richiesta dell'Autorità giudiziaria di intraprendere una gara ad evidenza pubblica. A quel punto, come si legge nella nota, Todini "ha scelto coscientemente di non partecipare ad una gara al potenziale rialzo, considerati gli oneri finanziari che nell'immediato futuro occorrono a Cmc per un rilancio definitivo".

