CMcom – Il Fluminense domina ma spreca | un Borussia Dortmund imballato strappa lo 0-0 ai brasiliani | Estero

In un emozionante duello del Mondiale per Club, il Fluminense domina il campo con un gioco brillante, ma spreca diverse occasioni cruciali. Il Borussia Dortmund, invece, si dimostra compatto e determinato, strappando uno 0-0 che lascia tutti con il fiato sospeso. Una sfida ricca di tensione e momenti intensi, dimostrando come nel calcio la supremazia territoriale non sempre si traduca in vittorie. La partita ha lasciato il pubblico con la voglia di vedere il prossimo capitolo di questa appassionante storia.

Nessun goal nel big match del gruppo F del Mondiale per Club, quello tra Fluminense e Borussia Dortmund. A differenza di quel che ci si poteva aspettare, però, è stato un dominio dei brasiliani, ai quali è mancata solo la rete e contro i quali i gialloneri hanno tirato in porta un paio di volte in 90?, da fuori con Sabitzer e Sule, attento il portiere Fabio.