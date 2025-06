Clima pazzo | grandine grossa come noci Alberi abbattuti dalle raffiche di vento

Il cielo si è trasformato in un scenario apocalittico, con grandine grosse come noci e alberi abbattuti dalle raffiche di vento impetuose. Un vero e proprio terremoto atmosferico che ha sconvolto città, campagne e colline, lasciando dietro sé danni e stupore. In meno di tre ore, oltre trenta millimetri di pioggia si sono abbattuti, testimoniando la potenza di questa tempesta improvvisa. La natura ha deciso di scatenarsi, trasformando il paesaggio e lasciando tutti senza parole.

Il cielo si è fatto scuro e minaccioso. Il sole rovente ha lasciato spazio alle nuvole, prima pioggia, poi grandine e infine un vento, fortissimo in alcune zone del circondario. Un maltempo annunciato che ieri si è battuto sulla città, sulle campagne e sulla prima collina. Oltre trenta millimetri di precipitazione (33,4, dati della rete meteo Scarabelli) sono caduti in poco più di tre ore. Un temporale intervallato dalla grandine, che ha colpito a macchia di leopardo su un territorio che si prepara – dal punto di vista agricolo – a sfornare i suoi capolavori estivi. In città chicchi grandi quanto un nocciolo d’oliva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Clima pazzo: grandine grossa come noci. Alberi abbattuti dalle raffiche di vento

In questa notizia si parla di: grandine - vento - clima - pazzo

Grandine, fulmini e raffiche di vento: allerta meteo in Campania - In Campania, un'allerta meteo è stata emessa dalla Protezione Civile per temporali e criticità idrogeologica di livello Giallo.

Nel pomeriggio di domenica 15 giugno violenti temporali con grandine hanno interessato le province di Asti e Alessandria, accompagnati anche da nubifragi e tempestose raffiche di vento. Questo video, realizzato presso il territorio di Moasca (AT), ritra Vai su Facebook

Clima pazzo: grandine grossa come noci. Alberi abbattuti dalle raffiche di vento; Altro che giorni della merla, in Romagna meteo pazzo come in primavera: temporali, grandine e miti raffiche di vento; Clima pazzo, dopo la siccità arrivano freddo, vento e grandine.

Meteo Avviso: in arrivo Grandine Grossa e Vento Fortissimo, ecco le regioni colpite - Già nel weekend appena trascorso il Nord ha registrato i primi segnali di instabilità con numerosi temporali, accompagnati da grandinate violente e forti raffiche di vento, soprattutto a ridosso dei r ... Come scrive ilmeteo.it

Meteo Avviso: Grandine Grossa e Temporali violenti, le regioni a rischio - Violenti temporali hanno già bersagliato Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia con precipitazioni abbondanti e fortissime raffiche di vento. Riporta ilmeteo.it