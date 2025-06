Clima Arera | in 2024 oltre 351 eventi meteo estremi erano 60 in 2015

Il cambiamento climatico si manifesta con una potenza senza precedenti: nel 2024, oltre 351 eventi meteo estremi hanno causato danni ingenti, confrontandosi con soli 60 nel 2015. Un trend allarmante che sottolinea la crescente intensità delle calamità naturali, tra cui le devastanti alluvioni in Emilia-Romagna. È il segnale evidente di come il nostro pianeta stia chiedendo un intervento urgente e deciso. La domanda che ci dobbiamo porre è: come possiamo agire prima che sia troppo tardi?

(Adnkronos) – Per il terzo anno di seguito sono stati registrati oltre 351 eventi meteo estremi che hanno causato danni (lo stesso livello del 2023) rispetto, ad esempio, ai 60 del 2015. Tra gli eventi catastrofici del 2024 spiccano le due nuove alluvioni in Emilia-Romagna in settembre e ottobre. Lo rileva la relazione Arera 2024.

