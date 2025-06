Clayface | Tom Rhys Harries sarà il protagonista del film del DCU

Preparati a scoprire il volto di Clayface nel nuovo film del DCU: Tom Rhys Harries, talento emergente e protagonista di successo, porta sul grande schermo un personaggio iconico. La scelta di un volto fresco promette un'interpretazione unica e coinvolgente, pronta a lasciare il segno nel cuore dei fan. Con una carriera ricca di esperienze tra serie TV e pellicole di rilievo, Harries si prepara a sorprendere il pubblico. Restate sintonizzati, perché il suo debutto sarà epico!

Quando si è trattato di scegliere il protagonista del prossimo grande film della DC Studios, Clayface, lo studio ha optato per un volto nuovo, quello dell’attore gallese Tom Rhys Harries. Questi è noto per aver recitato nella serie Apple TV Suspicion con Uma Thurman e in film come The Return, con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, Kandahar con Gerard Butler e The Gentleman di Guy Ritchie. Harries ha ottenuto il ruolo superando una lista competitiva di attori britannici che includeva Jack O’Connell, Tom Blyth, Leo Woodall e George MacKay. 🔗 Leggi su Cinefilos.it