Clayface | Il film DC ha trovato il suo interprete.

Tom Rhys Harries ha ottenuto il ruolo da protagonista nel film DC dedicato al famoso villain Clayface. Dopo una ricerca estenuante, il ruolo del famoso nemico di Batman ha finalmente trovato il suo interprete. La conferma dell’ingaggio di Tom Rhys Harries è arrivato poco fa attraverso un articolo firmato da Deadline. La fonte ha inoltre svelato che il ruolo è stato affidato a Harries dopo una “battaglia british” con attori del calibro di Jack O’Connell di Sinners, la star di 1917 George Mackay, Leo Woodall di One Day e Tom Blyth di Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes. Di recente Harries ha ottenuto tanta visibilità in quel di Hollywood, con presenze regolari in “The Gentlemen” di Guy Ritchie, nel dramma Netflix “White Lines”, e nell’episodio di “Doctor Who” dello scorso anno, ‘Dot And Bubble’. 🔗 Leggi su Universalmovies.it