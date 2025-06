Clayface | i DC Studios annunciano che Tom Rhys Harries sarà la star

Dopo un'attenta selezione, i DC Studios hanno svelato il volto di Clayface: sarà Tom Rhys Harries, attore gallese noto per la sua interpretazione in "Suspicion". Con questa scelta, il film promette di portare sul grande schermo un personaggio complesso e affascinante, esplorando nuovi orizzonti nel mondo dei supereroi. La produzione si prepara a catturare l'immaginazione del pubblico, dando vita a un film che si preannuncia imperdibile.

Dopo una lunga ricerca, i produttori del film Clayface hanno svelato che il ruolo del personaggio tratto dai fumetti della DC è stato affidato Tom Rhys Harries. I DC Studios hanno annunciato che è stato trovato il protagonista del film Clayface: sarà l'attore gallese Tom Rhys Harries la star del prossimo film tratto dai fumetti. Il giovane è un volto conosciuto dagli appassionati di serie tv grazie al ruolo avuto in Suspicion, il progetto di Apple TV+ con star Uma Thurman. Chi è il protagonista di Clayface Tom Rhys Harries, recentemente, ha recitato anche nel film Itaca. Il ritorno diretto da Uberto Pasolini e con star Ralph Fiennes e Juliette Binoche, oltre ad avere avuto ruoli in Kandahar con star Gerard Butler, e in The Gentleman, il .