Claudio Casisa | Io single e disoccupato dopo 10 anni di convivenza

Claudio Casisa, celebre attore palermitano, si trova a navigare un nuovo capitolo della sua vita: dopo dieci anni di convivenza con Annandrea Vitrano, oggi è single e disoccupato. La sua storia, fatta di successi artistici e sfide personali, ci invita a riflettere sulla resilienza e il cambiamento. Scopriamo insieme come Claudio affronta questa fase di rinascita e quali progetti lo attendono nel futuro.

Claudio Casisa è single ormai da un anno. L’attore palermitano, insieme all’ex fidanzata Annandrea Vitrano, formavano il duo comico de “I . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Claudio Casisa: “Io single e disoccupato dopo 10 anni di convivenza”

In questa notizia si parla di: claudio - casisa - single - disoccupato

Claudio Casisa: «Vissero tutti felici e contenti non esiste. La società è pensata per due, e noi single? Soli non significa persi, ma liberi» - Claudio Casisa ci guida in un viaggio tra emozioni e rinascite con il suo podcast "Vado a sopravvivere da solo".

Quando si chiude una porta, si apre un portone. Per Claudio Casisa, un podcast. "Vado a sopravvivere da solo" nasce da una rottura sentimentale che rimette tutto in discussione: lavoro, casa, abitudini, certezze. «Dopo dieci anni di convivenza, mi sono ritrov Vai su Facebook

Claudio Casisa ex volto de I Soldi Spicci: Dopo dieci anni di convivenza mi sono ritrovato single e disoccupato; Claudio Casisa: «Vissero tutti felici e contenti non esiste. La società è pensata per due, e noi single? Soli; Lui, lei e... la fuitina, i Soldi Spicci al cinema.

Claudio Casisa ex volto de I Soldi Spicci: “Dopo anni di convivenza mi sono ritrovato single e disoccupato” - Claudio Casisa, fondatore di quello che fu il duo comico de I Soldi Spicci, da quando si è lasciato la compagna Annandrea Vitrano ha dovuto ripensare ... Lo riporta fanpage.it

Claudio Casisa: «Vissero tutti felici e contenti non esiste. La società è pensata per due, e noi single? Soli non significa persi, ma liberi» - "Vado a sopravvivere da solo" nasce da una rottura sentimentale che rimette tutto in discussione: ... Da leggo.it