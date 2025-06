Clara ironizza sul flirt con Fedez il dettaglio segreto sulle amiche

Clara Ironizza sul flirt con Fedez, scatenando risate e curiosità tra i fan. La cantante, ospite di Pulp, il podcast di Fedez e Mr Marra, si lascia andare a battute divertenti sul rapper e svela un dettaglio segreto sulle amiche coinvolte. Tra battute e provocazioni, Clara mette in chiaro la sua posizione, lasciando tutti con il fiato sospeso su quel particolare che potrebbe cambiare le carte in tavola. È solo l'inizio di una conversazione imprevedibile e piena di sorprese.

Clara ironizza sul flirt con Fedez e si lascia andare a battute divertenti sul rapper. La cantante è stata ospite di Pulp, il podcast condotto proprio da Fedez con Mr Marra. Nel corso dell’intervista, rilasciata insieme a Ketama, l’artista ha risposto anche ad alcune domande sulla presunta storia d’amore con il rapper. Clara ironizza sul flirt con Fedez. Nel corso della puntata del podcast, Mr Marra ha voluto lanciare una provocazione, approfittando della presenza in studio di Fedez e Clara. “Visto che siamo in un podcast in cui si dice la verità – ha detto -, siamo arrivati ad un punto fondamentale in cui dobbiamo rispondere a tutte le persone che chiedono se la ship dell’estate sia vera”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Clara ironizza sul flirt con Fedez, il dettaglio segreto sulle amiche

In questa notizia si parla di: fedez - clara - ironizza - flirt

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

Nella nuova puntata di Pulp Podcast, Fedez e Clara tornano a commentare insieme a Mr Marra i gossip di cui sono protagonisti da qualche settimana. I due sono stati immortalati in uno scatto in cui sembrava si stessero baciando. Il commento del rapper: “Mi c Vai su Facebook

Clara e Fedez, l'ironia sulle voci di un flirt: «A Federico piacciono tanto le mie amiche»; Clara ironizza sulle voci di un flirt con Fedez: A Federico piacciono tanto le mie amiche; Fedez e Clara in imbarazzo ai Tim Summer Hits: i fan vogliono il bacio tra i due.

Clara fa ironia sul flirt con Fedez: “Gli piacciono le mie amiche” - Continuano a susseguirsi le voci su un possibile flirt tra Clara e Fedez, ma i due ancora una volta smentiscono. Scrive 105.net

Fedez e Clara smentiscono il flirt al Pulp Podcast: “Gli piacciono le mie amiche” - Clara smentisce il flirt con Fedez e rivela: "A lui piacciono molto le mie amiche", confessione nella puntata del podcast. Come scrive msn.com