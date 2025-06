Clamoroso Stefano De Martino | COSTRETTO A PRESENTARE OGNI SERA | La clausola RAI è assurda

Una clamorosa svolta scuote il mondo dello spettacolo: Stefano De Martino, rinomato conduttore italiano, si trova costretto a presentare ogni sera la controversa clausola Rai 232, una decisione sorprendente che ha lasciato tutti senza parole. Fanpage.it ha svelato i retroscena di questa scelta inaspettata, rivelando come pressioni interne e il sostegno di “Mamma Rai” abbiano convinto De Martino a restare. La sua storia si arricchisce di un nuovo capitolo che promette di riservare ancora molte sorprese.

Stefano De Martino resta “incastrato” a un programma per un cavillo che non aveva considerato: decisione inaspettata. La notizia è stata diffusa in esclusiva da Fanpage.it, e ha rivelato anche i retroscena di una decisione sorprendente. Pare che Stefano De Martino sia stato convinto a rimanere grazie alle pressioni di “Mamma Rai” e del suo affiatato gruppo di colleghi. Nonostante l’annuncio ufficiale del suo addio avvenuto l’8 aprile 2025, l’ex ballerino di Amici ha accettato di tornare in scena, smentendo così l’ipotesi di un cambio alla conduzione. Nel suo discorso d’addio, Stefano De Martino aveva definito la sua esperienza in questo programma come “ un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia ”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it