Cittadini adottano le fioriere

piccolo gioiello di comunità: le fioriere decorate dai cittadini, simbolo di cura e orgoglio locale. A Cupra Marittima, la collaborazione tra amministrazione e volontari trasforma spazi pubblici in autentiche opere d’arte, rafforzando il senso di appartenenza e rispetto per l’ambiente. Questo esempio dimostra come il coinvolgimento attivo dei cittadini possa rendere la città più accogliente, viva e sostenibile. Un modello da seguire per tutte le piccole comunità italiane che desiderano risplendere di nuova vita.

Nei comuni, soprattutto quelli piccoli, l’opera dei cittadini volontari hanno sempre un ruolo importante. E’ il caso di Cupra Marittima che prendiamo come esempio. Gli operai del Comune nei giorni scorsi hanno trattato con prodotto apposito la struttura di legno del campo di Beach Volley e poi insieme ai volontari Nazario e Remo, hanno installato la rete da pallavolo e la rete di protezione. Oltre al campo nella zona centrale, c’è anche un altro campo da beach comunale nella spiaggia sud, vicino allo chalet Il borghetto. Entrambi sono a libero accesso e gratuito. Ci sono poi i privati che approfittando della possibilità di ‘adottare una fioriera’, hanno messo a dimora piccole essenze floreali e si occupano del loro mantenimento, come fanno Maria Pia, Mirella, Giovanni e Maria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadini adottano le fioriere

In questa notizia si parla di: sono - comunale - cittadini - fioriere

Colleferro. “Job Day”. Una bella iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale rivolta a coloro che sono in cerca di un’occupazione… - Il Colleferro Job Day, in programma il 18 giugno in Piazza dei Cosmonauti, è un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per aiutare chi è in cerca di occupazione a trovare nuove opportunità.

Un incendio si è sviluppato ieri in un punto in cui sono state bruciate alcune sterpaglie, in località Santa Barbara. Sono intervenuti i vigili del fuoco e anche il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - MUGGIA per le operazioni di bonifica necessarie, che Vai su Facebook

Cittadini adottano le fioriere; Nisida, rimossa la discarica abusiva di rifiuti fronte mare: al suo posto spuntano le fioriere; A Massa Lombarda commercianti e cittadini adottano le fioriere del centro storico.

Cittadini adottano le fioriere - Nei comuni, soprattutto quelli piccoli, l’opera dei cittadini volontari hanno sempre un ruolo importante. Segnala ilrestodelcarlino.it

Commercianti e cittadini adottano le fioriere - L’adesione è stata immediata e partecipata: ogni fioriera è stata riempita e decorata dai singoli esercenti, che si sono anche impegnati ... msn.com scrive