Cittadinanza onoraria per tre attiviste iraniane condannate a morte la richiesta che parte da Piacenza

Un gesto di solidarietà e impegno civile che scuote le coscienze di tutta la comunità: il Comitato Donna Vita Libertà Piacenza e altre associazioni chiedono alla sindaca e ai rappresentanti del consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria a tre attiviste iraniane condannate a morte, simbolo di lotta e resistenza. Un atto che va oltre i confini, esortando a difendere i diritti umani ovunque essi siano minacciati.

«Conferire la cittadinanza onoraria a tre attiviste iraniane condannate a morte». Questa la richiesta inviata alla sindaca di Piacenza e alla presidente e ai capi gruppo del consiglio comunale, da parte del Comitato Donna Vita Libertà Piacenza e altre associazioni piacentine, tra le quali Flc. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Cittadinanza onoraria per tre attiviste iraniane condannate a morte», la richiesta che parte da Piacenza

In questa notizia si parla di: piacenza - cittadinanza - onoraria - attiviste

«Promuovere la partecipazione al referendum», la Carovana per la Cittadinanza fa tappa a Piacenza - La Carovana per la Cittadinanza arriva a Piacenza, promuovendo la partecipazione al referendum dell’8 e 9 giugno.

La proposta di un gruppo di associazioni al Comune di Piacenza Vai su Facebook

«Cittadinanza onoraria per tre attiviste iraniane condannate a morte», la richiesta che parte da Piacenza; “Cittadinanza onoraria per tre attiviste iraniane condannate a morte”.

“Cittadinanza onoraria per tre attiviste iraniane condannate a morte” - Conferire la cittadinanza onoraria della città di Piacenza per tre attiviste iraniane condannate a morte: Pakhshan Azizi, operatrice socio- Si legge su piacenzasera.it

"Cittadinanza onoraria ad Azizi attivista curda condannata a morte". Appello di Donne Insieme per la Pace - Le Donne Insieme per la Pace chiedono al Comune di Firenze di concedere la cittadinanza onoraria a Pakhshan Azizi e chiedere la libertà ai prigionieri rinchiusi in quelle terribili prigioni. Secondo lanazione.it