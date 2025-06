Cittadella Soresi Fdi | Grazie alla nomina del Rup comprato il silenzio

Nel mondo della politica, i giochi di potere spesso nascondono interessi nascosti e strategie sottobanco. La nomina del Rup per il progetto di Piazza Cittadella sembra aver spostato le attenzioni di Europa Verde, che fino a poco prima criticava duramente la giunta. È un esempio lampante di come il silenzio possa parlare più di mille parole, lasciando intendere che in politica, a volte, il vero volto si cela dietro alle apparenze.

«Europa Verde ha sempre attaccato duramente questa giunta per quanto riguarda il progetto di Piazza Cittadella. Poi cosa succede? Un suo esponente viene nominato Rup nella pratica di Piazza Cittadella e magicamente Europa Verde è sparita dai radar, silenzio assoluto. Questo è un po’ il vostro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cittadella, Soresi (Fdi): «Grazie alla nomina del Rup comprato il silenzio»

In questa notizia si parla di: cittadella - silenzio - soresi - grazie

Cittadella, Soresi (Fdi): «Grazie alla nomina del Rup comprato il silenzio».

Santelli: note silenzio accolgono feretro alla Cittadella - Calabria Jole Santelli nella piazza San Francesco di Paola alla Cittadella regionale a Catanzaro dove è stata allestita la camera ... Riporta ansa.it

Silenzio in casa Cosenza prima del match col Cittadella, scettici i tifosi - Per avvicinare i tifosi alla squadra il presidente Guarascio ha dato il via all'iniziativa “Porta un amico in ... rainews.it scrive