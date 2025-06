cittadella rinforza la squadra con alessandro carrozza e altri innesti strategici

La Cittadella si prepara a rinforzare le proprie fila con innesti di qualità, tra cui l’atteso arrivo di Alessandro Carrozza. Il trequartista calabrese, classe 2000, porta con sé esperienza e talento, pronti a fare la differenza in campionato. Dopo aver brillato al Fiorenzuola e maturato in diverse squadre tra Serie D e Promozione, Carrozza si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con i granata. La squadra ha grandi ambizioni: scopriamo insieme come questa strategica scelta potrà influenzare il futuro del club.

Dopo il colpo Calanca, la Cittadella chiude anche un altro innesto: da ieri è ufficiale l’arrivo del trequartista Alessandro Carrozza, calabrese classe 2000, l’anno scorso autore di 2 gol in 29 gare con il Fiorenzuola. Cresciuto nel Sassuolo, vanta oltre 150 presenze con 13 reti in D fra i piacentini, Progresso, Carpaneto, Acireale, Roccella, Messina e Castrovillari. In Promozione al Medolla San Felice (che da statuto come colori sociali ha scelto il verde e il bianco) ecco il portiere Alessandro Maccarinelli (2006) dal Progresso e l’attaccante Franklin Tecku (2004) dal Camposanto. In Prima si muove l’Atletico Spm che ha confermato Desii, Stanzani, Turci, Richeldi, Bonesi, Caiumi e Palmieri, mentre tre sono i volti nuovi, il centrocampista Kwakye Danies Fosu (2002) dal Castelnuovo ed ex Castelfranco e Baiso, il difensore 2002 Emanuele Vanzini dal Solignano, che torna in rossoverde dopo 2 anni, e l’attaccante Alessandro Toni (2005) sempre dal Solignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net