Città giudiziaria l’ampliamento si faccia usando il parcheggio | la proposta per salvare il pratone

Un'idea innovativa emerge dalla maggioranza del Municipio I: utilizzare un'area di circa 5.500 metri quadrati all’interno del perimetro della città giudiziaria, già disponibile, per facilitare l’ampliamento e allo stesso tempo salvaguardare il Pratone. Questa proposta, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale. È una soluzione che invita a riflettere sul futuro della nostra città, puntando su alternative pratiche e sostenibili.

C’è un’area di circa 5mila e 500 metri quadrati, nell’attuale perimetro della città giudiziaria, che potrebbe essere utilizzata per consentirne l’ampliamento. È questa la suggestiva proposta che arriva dai banchi della maggioranza del municipio I. L'ipotesi ancora non considerata Il decreto. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Città giudiziaria, “l’ampliamento si faccia usando il parcheggio”: la proposta per salvare il pratone

In questa notizia si parla di: città - giudiziaria - ampliamento - proposta

Città giudiziaria, “l’ampliamento si faccia usando il parcheggio”: la proposta per salvare il pratone; Roma, nuovo palazzo per la Città Giudiziaria e rilancio di Monte Mario; Sito Istituzionale | Prato via Teulada, chiesta assegnazione per realizzare parco pubblico.